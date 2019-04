Vaderlandse plicht

1 Petrus 2:17

„Eert een ieder, hebt de broederschap lief; vreest God; eert de koning.”

Dit is de enige weg die voor sommigen van ons nog is opengelaten om dit land in zijn benauwdheid te helpen en bij te staan. Hierom zullen wij uit een volstandig gebed om zo’n uitstorting van de Heilige Geest voordeel trekken. Daardoor zullen wij onze plicht, die wij aan ons vaderland schuldig zijn, op een wijze die niemand verhinderen of beletten kan, volbrengen. Wij zijn het land van onze geboorte in velerlei opzicht, als in het zedenkundige, staatkundige en het geestelijke, vele verplichtingen schuldig. De meesten van ons zijn echter buitengesloten om het door raad of daad te helpen. Maar deze hulp die wij voorstellen, kan niemand beletten. Daarin kan de armste of geringste zoveel voordeel doen als de aanzienlijkste en machtigste. En, als men zich op deze plicht naarstig en vlijtig toelegt, zal het meer uitwerken dan wat door wijsheid, rijkdom of sterkte kan teweeg gebracht worden. Iemand die ijverig en oprecht is in zijn smekingen om de mededeling van de Heilige Geest aan anderen zal geen gebrek aan die gezegende ondersteuning in zijn eigen ziel gevoelen.

John Owen, predikant te Fordham

(”Gods gewone handelingen met zondige landen en kerken”, 1916)