Psalm 139:14b

„Wonderlijk zijn Uw werken; ook weet het mijn ziel zeer wel.”

Ik zou willen leven boven de wereld en mijn ziel zou zeer gaarne haar tijd willen verwisselen voor de eeuwigheid, de ellende van deze aarde voor de vreugde van de hemel en een stervend leven voor een zalige onsterfelijkheid. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft, opdat eenieder die in Hem gelooft niet verderft, maar het eeuwige leven heeft. Deze Jezus heeft God verhoogd om te zijn een Verlosser, Middelaar en Zaligmaker, opdat Hij Zich een gemeente zou verkrijgen door Zijn bloed. In die Christus zijn wij een erfdeel geworden, wij, die tevoren verordineerd waren naar het voornemen van Hem, Die alles in allen werkt. O, verborgenheid der godzaligheid. Hoe onbegrijpelijk bent u voor de engelen. In u is een hoogte, een diepte, een breedte en lengte die niet te bevatten is. Hoe dierbaar is niet de prijs, die de waardij van goud en zilver te boven gaat. En waartoe is dit rantsoen? Waartoe is dit losgeld? Het is tot vergeving der zonden. Maar inzonderheid zal ik Uw sterkte zingen en ’s morgens Uw goedertierenheid verkondigen, de veelvoudige lof des Heeren, naar al het goede dat de Heere aan mij bewezen heeft. U loof ik, omdat ik op een vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn Uw werken, O Heere, ook weet het mijn ziel zeer wel.

Cornelia Leydekker, Middelburg (”Ernstige ziel-betrachtingen in heylige alleen-spraeken voor, onder, en na het houden der H. Avondmaels”, 1695)