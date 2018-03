Hebreeën 12:2a

„Ziende op de overste Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Die voor de vreugde die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht.”

Zie de droefheid van Jezus en de tranen die Hij stortte in de dagen van Zijn vlees. Maar daarom droogde Zijn Vader die en veegde het bloed en zweet van Zijn aangezicht. En zette Hij Hem in een paleis waar Hij nooit meer tranen zou storten.

Doe dan zoals Jezus deed. Niemand kon het immers in zijn lange, vermoeiende loopbaan uithouden dan hij die een gezicht van de hemel kreeg. Waarom verkoos Mozes liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben? Gods kinderen kregen een gezicht dat niet iedereen te zien krijgt. Als een man die zeven jaar van huis is geweest weer thuiskomt en zijn huis ziet, weet u dat zijn hart een voet hoger in hem oprijst dan tevoren.

Wilt u lopen? Krijg dan het vooruitzicht van Christus, de vreugde te zien die u is voorgesteld. Krijg het onderpand van de erfenis. Die koop zal u nooit berouwen. Als wie zin in de hemel heeft en in blinde ijver een poosje loopt, zodat hij zich in het zweet loopt en kreupel wordt, Zoals een paard dat na een vermoeiende rit niet goed verzorgd is, zo zijn wij die de hemel nooit van ver door het geloof hebben gezien. Het zien van de prijs doet de loper hard lopen en springen.

Samuel Rutherford, hoogleraar te St. Andrews

(”De leer en de eer van Christus”, 1640)