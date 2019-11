Galaten 5:17

„Want het vlees begeert tegen de Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkaar, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet.”

Twee beginsels zijn in een godzalige onder elkaar vermengd. In vergelijking met de dood is er maar een klein beginsel van de gehoorzaamheid. Ze strijden en begeren tegen elkaar. Soms wordt het geestelijk leven meer opgewekt en valt de verdorvenheid in zwijm of verbergt zij zich. Soms krijgt de verdorvenheid meer voedsel, en valt het geestelijk leven in zwijm, zodat menigeen niet bemerken kan of het nog wel ademhaalt en tegen de zonde zucht. Het onderscheid tussen een begenadigde en een niet-begenadigde bestaat hier niet in, dat een begenadigde geen verdorvenheid meer zou hebben, of dat het wat beter gemaakt zou zijn. Want zoals een leger dat zonder tegenstand stil heeft gelegen, zich met grote kracht bewegen kan zodra het de vijand ontdekt, en zoals de zonde uit de heilige wet een oorzaak nemen kan om bozer te worden, zo kan het helaas gebeuren dat verdorvenheden, die zich voor de bekering stil hadden gehouden, openbaar komen en zich heftiger roeren zodra het geestelijk leven hen ernstig bestrijden wil. Een niet-begenadigde is geheel dood en mist een geestelijk leven dat tegen de verdorvenheden strijden zou. Er kan wel in het rijk van de verdorvenheid een oproer komen, waarin de ene begeerlijkheid tegen de andere een opstand maakt. Maar er is geen geestelijk leven dat tegen enige verdorvenheid, uit een geestelijk beginsel, strijdt.

J. C. Appelius, predikant te Zuidbroek en Muntendam

(”Aanmerkingen over het recht gebruik van het Evangelie”, 1762)