Jesaja 28:18

„En ulieder verbond met de dood zal te niet worden, en uw voorzichtig verdrag met de hel zal niet bestaan; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, dan zult gijlieden van denzelven vertreden worden.”

De kinderen van Sion zijn op een rotssteen gegrond en erfgenamen van het eeuwige leven. God heeft gezegd: „Zie, Ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen, die wel vast gegrondvest is; wie gelooft, die zal niet haasten; die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.”

Maar er zijn er ook die eenmaal zeker beschaamd zullen worden, voor wie Jezus Christus is tot een val, tot een rotssteen der ergernis en dwaasheid. Blinden, spotters met God en Zijn oordelen, zullen die oordelen niet ontvlieden. Het zijn zij die een verbond maken met de dood, en met de hel een voorzichtig verdrag sluiten. Die de leugen zich tot een toevlucht stellen en onder de valsheid zich verbergen.

Meen echter niet dat er mensen zijn die met de dood een verbond maken en met het graf een voorzichtig verdrag sluiten. Zo dwaas zal wel niemand zijn, door zich te verbeelden dat te kunnen; maar vraagt u of er niet velen zijn die leven alsof zij dat deden, dan zult u met mij in de zekerheid van deze waarheid moeten instemmen. Ja, het getal van hen is groot: die als de man in de gelijkenis goederen opleggen voor vele jaren en leven alsof zij hier een blijvende plaats hadden en die tot hun zielen zeggen: „Neem rust, eet, drink, wees vrolijk, want gij hebt vele goederen.”

Ds. G. F. Gezelle Meerburg, predikant te Almkerk (”Levenslessen, preek over Jesaja 28:15-18”, 1848)