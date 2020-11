Tot behoud gezonden

Johannes 3:17

„Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.”



Het ongeloof kan men nergens anders mee afweren dan met het Woord Gods. Het wordt ons door onze lieve Heere Christus Zelf verkondigd dat wij waarlijk geen reden hebben om aan deze prediking en dat Woord te twijfelen. Daar Hij immers zegt dat Zijn Vader in de hemel, Die de waarachtige eeuwige God is, de wereld alzo heeft liefgehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft.

Nu moeten u en alle mensen toch erkennen dat de wereld niet Petrus, Paulus of Maria heet, maar dat de wereld heet: het gehele menselijke geslacht als één geheel. Gelooft u nu dat u een mens bent? Als u dit niet kunt geloven of weten, grijp uzelf dan aan in de boezem of aan de neus, of u niet evengoed mens bent als ieder ander. Waarom wilt u zichzelf dan uitsluiten buiten het woordje wereld, omdat Christus met klare woorden zegt dat God Zijn Zoon niet alleen aan de heilige maagd Maria of aan Petrus of Paulus gegeven, maar dat Hij Hem aan de wereld gegeven heeft, opdat allen die de naam van mensenkinderen dragen, Hem zullen aannemen. Wanneer ik Hem nu niet wil aannemen, alsof Hij mij niet toebehoort, en u Hem ook niet wilt aannemen, dan volgt daaruit dat deze woorden van Christus niet waar moeten zijn, daar Hij zegt dat Hij aan de wereld gegeven is.

Dr. Maarten Luther, hoogleraar in Wittenberg

(”Gods liefde in Christus”, preek uit 1538)