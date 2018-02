Tollenaarsgebed

Psalm 4:2c

„Wees mij genadig en hoor mijn gebed.”

U herinnert zich toch dat er boven in de hemel rechtvaardigheid en hier op aarde medelijden en barmhartigheid is? Wat voor vervolg zouden die zaken kunnen krijgen? Een groot gevolg dat stevig gekoppeld is aan die vorige zaken. Want zelfs als wij tienduizend dingen goed zouden doen, dan nog worden wij verhoord op grond van Gods barmhartigheid en Zijn liefde voor de mens. Ook al zouden we een hemelhoge berg aan verdiensten beklimmen, wij worden alleen op grond van Zijn barmhartigheid gered.

Zodoende begrijpen we dat niet alleen oprechtheid, maar ook kennis van onze ellende noodzakelijk is. Want als een zondaar met deemoedigheid zal bidden, wat een deel is van zijn deugd, dan zal hij grote zaken kunnen verkrijgen. Maar als een rechtvaardige met hooghartigheid zal naderen, dan zal hij van alle goede zaken verstoken blijven.

De tollenaar en de farizeeër zijn leerzame voorbeelden van die beiden. Het is dus noodzakelijk om de wijze waarop men bidt te kennen. Wat is de wijze waarop men moet bidden? Leer dat van de tollenaar in de tempel.

Johannes Chrysostomus, priester te Antiochië (”Homiliën”, circa 390)