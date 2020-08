Toepassing

Job 34:32

„Behalve wat ik zie, leer Gij mij; heb ik onrecht gewrocht, ik zal het niet meer doen.”

Begeer in het gebed van de Heere, wat Job deed (Job 34:32): „Hetgeen ik niet zie, Heere, leer Gij het mij.” Zie in de bediening van het Woord op tot de Heere en zeg: „O Heere, doorzoek mij.” De zon van het Woord ontdekt de fijnste vezelen. Al wat op des Heeren dag gesproken wordt, neem het aan als gesproken tot u. En wanneer u gelegenheid hebt, onderzoek dan uzelf. Toen David zag hoe zuiver de wet was, riep hij uit: „Wie kan zijn afdwalingen verstaan?” (Psalm 19:13). Zie op iedere overtuiging van uw geweten als een waarschuwing, door de Heere Zelf gegeven. Want soms treft het woord, en het geweten verschrikt, en zegt: „Dit is mijn zonde, en zo is mijn staat.”

Evenwel, hoe zeer is het de mens eigen om een bevlekt geweten te pleisteren! Hoe dikwijls denken zij: „Dit is maar een woord van een mens, die de zonde lang en breed op de preekstoel kan bestraffen, en wij moeten hem hierin vrijheid geven.” Óf hun harten rijzen op tegen hem die spreekt. Hij meent dat er maar een mens spreekt. Maar indien hij zag en geloofde dat dit een waarschuwing was van de almachtige God, zou hij hem zo hekelen? Zou hij er zó los over heenlopen? Toen Samuël aan Eli droevige dingen over zijn huis verkondigde, zei Eli: „Hij is de Heere” (1 Samuel 3:18).

Thomas Shepard, predikant te Cambridge (Amerika) (”De gezonde gelovige”, 1685)