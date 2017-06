Toepassing

Handelingen 19:2b

„Hebt gij de Heilige Geest ontvangen, als gij geloofd hebt?”

Wat mijzelf betreft, zie ik liever de goddelijke genade, de hemelse gestalten op mijn ziel afgedrukt, dan dat ik een engel uit de hemel hoor zeggen: „Zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven.” Want deze hemelse gestalten zijn onfeilbare getuigen.

Deze zijn ”Immanuël”, God met ons en in ons. Zij vormen die witte keursteen, die niemand kent dan die hem ontvangt. Dit zijn de panden van de hemelse erfenis in onze harten. Kort gezegd: dit is de begonnen heerlijkheid. Dit is het beste deel dat –als u de gave van God blijft opwekken– mensen noch duivels ooit van u zullen afnemen.

Ik zal mij nu wenden tot hen die dood zijn door de misdaden en de zonden. Hoe zou ik hier over u kunnen wenen, zoals onze Heere over Jeruzalem weende! Want, helaas, wat moet u ver van God af zijn. Wat moet er een enorm werk gedaan worden, omdat u in plaats van dag en nacht te bidden, zelden of nooit bidt. In plaats van uit God geboren te zijn, zodat u de zonde niet doet (1 Johannes 3:9), bent u zo diep gezonken en de duivel gelijk geworden, dat u ermee spot. Of in plaats van de wereld te overwinnen, zodat men die niet naloopt en er zich door laat leiden, verzorgt u voortdurend het vlees tot begeerlijkheden.

George Whitefield, predikant te Newburyport

(”Keur van leerredenen”, 1770)