Lukas 12:55,56

„En wanneer gij de zuidenwind ziet waaien, zo zegt gij: Er zal hitte zijn; en het geschiedt. Gij geveinsden, het aanschijn der aarde en des hemels weet gij te beproeven; en hoe beproeft gij deze tijd niet?”

Deze woorden bevatten een vermaning voor de Joden. Maar ook voor de gehele wereld. Inzonderheid een vermaning en bestraffing voor deze tijd, daar er zo veel mensen zijn die hun verstand scherpen en opmerkzaam zijn op de dingen van deze tijd waarvan hun tijdelijk voordeel afhankelijk is, maar weinig acht geven op de tekenen der tijden die de toekomst van de Heere Christus verkondigen. Zijn er niet velen die in gewichtige zaken hun oordeel nog enige tijd willen opschorten, totdat zij een zeker doel kunnen zien? Zij menen voorzichtig te zijn, om elk onderzoek van de waarheid te schuwen, alsof het geen schandelijke onwetendheid en onopmerkzaamheid is om zo nauwkeurig te zijn omtrent de dingen van de wereld en van het vlees. Daarentegen zo onopmerkzaam op de tekenen der tijden, en niet te oordelen van zichzelf hetgeen recht is!

Wij willen u bepalen bij de tekenen des tijds die wij thans beleven. Ik ben niet opgeklommen om u de zekere tijd van het toekomend oordeel aan te kondigen, wel wetende dat niemand die dag weet, ook niet de engelen in de hemel. Maar hij zal komen als een dief in de nacht en als een strik over allen die op de gehele aardbodem zijn. Maar die dag stelt men nog zeer ver uit, omdat men zich voorstelt dat er nog zo veel dingen moeten gebeuren die een lang tijdsverloop vereisen.

Ds. G. F. Gezelle Meerburg, predikant te Almkerk

(”Leerrede over Lukas 12:54-57”, 1838)