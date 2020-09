Teken der tijden

Galaten 6:16

„En zovelen als er naar deze regel zullen wandelen, over dezelve zal zijn vrede en barmhartigheid, en over het Israël Gods.”

Paulus heeft het over de kerk van Christus, uit Joden en heidenen vergaderd, het Israël Gods. Uit deze betuiging kan men niet bewijzen dat de dag van Jezus Christus nog zeer ver is. Indien men dit ook meende, dan was dit al een bewijs dat men in het laatste der dagen was, want die dag zal onverwacht komen, als een dief in de nacht. De Heere Christus vermaant om acht te geven op de tekenen der tijden en van de vijgenboom deze gelijkenis te leren, dat men weet wanneer zijn tak teder wordt en zijn bladeren uitspruiten, de zomer nabij is. Alzo ook gij, wanneer gij al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is (Mattheüs 14:32-33).

Welaan, laat mij u dan bij enige van die tekenen bepalen, die als kenmerken van de laatste dagen worden opgegeven. Jezus zegt (Mattheüs 24:14): „Dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden, tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen.” Velen brengen deze woorden bij als een tegenbewijs, dat het einde nog niet spoedig komt, doch zonder enige grond. Want Jezus zegt dat dit Evangelie in de gehele wereld gepredikt zal worden, hun tot een getuigenis, eer het einde komt.

Ds. G. F. Gezelle Meerburg, predikant te Almkerk (”Leerrede over Lukas 12:54-57”, 1838)