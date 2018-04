Tegenstelling

2 Korinthe 5:17a

„Zo dan indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel.”

Gods Naam en natuur zijn helemaal tegen de zonde en de zondaren. Maar als wij die eigenschappen van God beschouwen –waarmee ik bedoel Zijn rechtvaardigheid, waarheid, verdraagzaamheid, heiligheid, toorn, macht–: daarvan geloof ik dat Zijn rechtvaardigheid onboetvaardigen straft. Zijn waarheid voert hij uit in de plagen waarvan Hij gesproken heeft. Zijn verdraagzaamheid gedoogt de zonden gedoogt, totdat ze volkomen rijp geworden zijn, omdat Zijn heiligheid een gruwel heeft van alle onreinheid. Hij kan het kwade niet aanzien. Zijn toorn verwekt wraak tegen alle aangedane leed. Zijn macht onderzoekt Zijn krachten, ja al Zijn schepselen zijn tegen Zijn vijanden. Wat kunnen wij anders zeggen, nu al deze eigenschappen met de zondige mens in vijandschap staan, dan: „Wee de mens vanwege de ergernissen! Het ware beter dat hij nooit geboren was geweest, dan niet te worden wederomgeboren.” Helaas, wat zal van hem geworden? Kan hij, die Gods vijand is, God beschouwen in Zijn heerlijkheid? Neen, daar is geen middel dan alleen tenzij dat hij boete doet, tenzij dat hij wedergeboren wordt. Tenzij... zonder wedergeboorte is de mens zonder Christus (Efeze 2:12). Want zo iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel (2 Korinthe 5:17). En zo hij in Christus niet is, welke hoop is er van die mens? Het is toch Christus alleen die de hemel opent!

Isaac Ambrosius, predikant te Preston

(”Leer der wedergeboorte”, 1660)