Sierlijke kleding

Jesaja 52:1b

„Trek uw sierlijke klederen aan.”

Iedere aardse dienstknecht zou het als een grote eer beschouwen als hij een kleed mocht dragen dat gemaakt is van hetzelfde stuk stof als dat van zijn Meester. Dat geldt ook voor allen die uit ondervinding weten welke eer en welk loon voor hen is weggelegd aan het eind van hun pelgrimsreis. Niemand kan verhinderen dat zij die ontvangen. Daarom zeg ik dat zij helemaal niet verwonderd behoren te zijn over deze dingen. Nee, al deze dingen zijn niet meer dan de prachtige kleren die alle gasten van de Bruidegom moeten aantrekken. En dat moet u ook zeer gewillig doen, als ze u worden voorgelegd of gegeven.

Zonder twijfel zal niemand een diamant verkiezen boven een kornalijn (edelsteen) als hij de waarde van elk van beide kent. Dit zien wij ook bij allen die de liefde van Christus Jezus hebben gesmaakt en de verzadiging die er is in Zijn wegen.

Zij delen ook in het loon dat ontvangen wordt wanneer Hij in waarheid en gerechtigheid erkend wordt op deze aarde, in tegenwoordigheid van Zijn vijanden. Zij zullen tonen dat ze kinderen van hun Vader en dienstknechten van hun Meester zijn. Deze rentmeesters weten dat hun Meester niet alleen bekwaam, maar ook gewillig is om hen die in Zijn wijngaard werken te doen delen in de overvloed van zijn aangename vruchten.

Thomas Watson, predikant te Londen (”Uitleg van Psalm 137:3-6”, 1661)