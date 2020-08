Jeremia 2:23a

„Hoe zegt gij: Ik ben niet verontreinigd, ik heb de Baäls niet nagewandeld?”

Als de Geest komt om te overtuigen, overtuigt Hij zó dat Hij dit alles beantwoordt. Al die sterkten slecht Hij, al die vijgenbladeren rukt Hij af, al die nevelen verstrooit Hij, al die schillen rukt Hij van de ogen en stopt de mond, zodat de ziel voor God staat te kermen: „O Heere, schuldig, schuldig!” Zoals de profeet Jeremia zegt (Jeremia 2:23): „Hoe zegt gij: Ik ben niet verontreinigd? Zie uw weg… Zo zegt de Geest, waarom zegt u: „Uw zonde is klein?” „Ongehoorzaamheid is weerspannigheid en als de zonde van toverij”, zoals Samuël zei tot Saul (1 Samuël 15:23). Is dat een kleine zaak? De Geest der overtuiging beteugelt door heldere bewijzen uit de waarheid het verstand, zodat het zich tegen God niet meer kan bewegen. Laat dan de gehele wereld het tegendeel zeggen, ja, laat de godzaligen de ziel in deze toestand komen troosten en gunstig van haar spreken en denken. Echter, zij kan hen niet geloven, omdat zij ervan verzekerd is dat haar staat erbarmelijk is. Men zal zien dat de ziel, in plaats van zich nu over haar zonden te verontschuldigen, die vergroot, ja zich erop toelegt om die te vergroten: „Handelde ooit iemand zó goddeloos”, zegt zij, „wandelde ooit iemand zó zondig en dat zó lang, tegen zó veel berispingen, bestraffingen, licht, liefde, middelen en genade, als ik gedaan heb?”

Thomas Shepard, predikant te Cambridge (Amerika)

(”De gezonde gelovige”, 1685)