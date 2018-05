Pinksteropdracht

Jeremia 31:10

„Hoort des Heeren woord, gij heidenen, en verkondigt in de eilanden die verre zijn, en zegt: Hij Die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde.”

De Schrift legt een sterk verband tussen de bijeenvergadering van Israël en de wederkomst van de Heere. In een van de Psalmen komt dat met name tot uiting. „Als de Heere Sion zal opgebouwd hebben, in Zijn heerlijkheid zal verschenen zijn” (Psalm 102:17). Waar is de ware gelovige die niet werkelijk uitziet naar deze dag? Waar is de oprechte christen die niet vanuit het diepst van zijn hart roept: „Uw Koninkrijk kome?” Laten deze allen bidden, zodat het Evangelie vrij baan krijgt in Israël en Gods Naam verheerlijkt wordt. De tijd van de begunstiging van Israël is nauw verbonden met het herstel van alle dingen. Gezegend dat werk dat zal uitmonden in de wederkomst van de Heere! Ik roep iedereen op met ernst zijn eigen zaligheid te zoeken. Blijf niet steken in verstandelijke kennis van profetische zaken. Beijvert u om uw roeping en verkiezing vast te maken. Onderzoek of uw berouw en uw geloof oprecht zijn. Onderzoek uzelf of u één bent met Christus en Christus in u is en of u gewassen, geheiligd en gerechtvaardigd bent.

J. C. Ryle, predikant te Stradbroke

(”Profetie en gebed voor de bekering van Israël”, 1879)