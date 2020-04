Efeze 1:3

„Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus.”

Christus is de Zon der gerechtigheid. Iedere troost, in natuurlijk of geestelijk opzicht, die uw lichaam of ziel verkwikt, is slechts een straal uit die Zon, een stroom uit die Fontein. Als God dan Christus voor u en aan u afstaat, zal Hij u geen andere weldaden onthouden. Hij zal de gehele Boom niet geven om u een appel te onthouden, de Fontein zelf niet geven en u de stromen daaruit onthouden. Alle geestelijke weldaden zijn in Hem en worden met Hem gegeven: „Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus” (Efeze 1:3). Alle tijdelijke weldaden zijn in Hem en worden met Hem gegeven: „Al deze dingen zullen u toegeworpen worden” (Mattheüs 6:33). Ze worden aan die grote ”Barmhartigheid” of aan dat ”Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid” toegevoegd. Als God Christus, de volkomen en algenoegzame Barmhartigheid, niet gespaard heeft, maar Hem voor ons allen overgegeven heeft toen wij nog Zijn vijanden waren, dan zal Hij ons gewis de mindere weldaden niet onthouden, nu we met Hem verzoend zijn en Zijn vrienden geworden zijn. Dit is de krachtige gevolgtrekking die de apostel wel moest maken: „Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van de toorn” (Romeinen 5:9).

John Flavel, predikant te Dartmouth (”Gods onbegrijpelijke liefde”, 1664)