Paasoverwinning

Hebreeën 12:2a

„Ziende op de overste Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus.”

Wat zal ons zien op Jezus ons voor goed doen? Zeer veel. Hij is de overste Leidsman van onze zaligheid, de overste Leidsman en Voleinder van ons geloof. Christus toch is alles. Hij trekt met Zijn Geest. Hij leidt ons door modderige plaatsen en gaat voor ons heen. Wij hebben dit voordeel dat Hij, wanneer wij bezwijken, met een glimlach achteromziet, ons bij de hand pakt en zegt: „Vrees niet, gij klein kuddeke; want het is uws Vaders welbehagen ulieden het Koninkrijk te geven” (Luk. 12:32). „Nog een kleine tijd ben Ik bij u” (Joh. 7:33). Evenals een liefdevolle gids tot een vermoeide reiziger zegt: „We hebben nog maar een paar smalle watertjes over te gaan, en ziet, die heuvel daar, ligt tussen ons en de stad. We zijn al dicht bij de stad.” Hij is werkelijk een overste Leidsman. Bij het innemen van een stad zullen de krijgslieden het soms wagen om, juist op de plaats waar de overste is, de muren met stormladders te beklimmen. Maar zo gaat het hier niet. Jezus Zelf heeft het kasteel des hemels eerst ingenomen. Het heeft Hem bloed gekost om binnen de deuren te komen en die open te breken. Nu staat Hij in de ingang en roept: „Komt in, Ik heb de poort opengebroken, Ik heb de stad genomen; vreest niet, Ik zal u machtigen.”

Samuel Rutherford, hoogleraar te St. Andrews (”De leer en de eer van Christus”, 1640)