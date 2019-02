Overal zonde

Prediker 7:16

„Wees niet al te rechtvaardig, en houd uzelven niet al te wijs; waarom zoudt gij verwoesting over u brengen?”

Laten we in een bepaald opzicht niet te zwaar zondigen. Wij, die belijdenis doen van de rechtvaardigheid, zijn niet rechtvaardig genoeg. Bijna iedereen geeft zichzelf alles, aan zijn naaste weinig, aan God het allerminst.

U, mannen en broeders, neem ik tot getuigen van de mensen van het gewone leven en van de gewone zeden, hoe ten enenmale de rechtvaardigheid en waarheid onder de mensenkinderen vergaan is. Waarom zou ik u ook niet aanspreken, richters en straffers van de boosheden, waarover de ogen van het volk langer pijn hebben die te zien? U zult allen mogen klagen met de martelaar Cyprianus: „Alleszins zijn de boosheden ontstoken, en overal, door vele manieren van zondigen, werkt het schadelijk vergif door de schandelijke gemoederen.”

Ja, ook de onschuld wordt daar niet behouden, waar ze voorgestaan wordt. De rechten en zonden zijn het eens geworden, en hetgeen publiek is, dat is begonnen geoorloofd te zijn. Maar och, of u, gesteld op die hoge wachttoren, uw ogen tot in de geheime plaatsen der kamers kon steken, de bezette deuren openen en de binnenste verborgen lichten van het geweten ontdekken. U zou voorzeker onzedelijke daden zien, die een eerbaar gemoed niet zou kunnen aanzien. U zou zien hetgeen ook zonde is te zien, schandelijke onkuisheden, onverteerde overblijfselen van de walgelijke dronkenschap.

Joseph Hall, deken van Worcester (”Preek op de Synode van Dordrecht”, 1618)