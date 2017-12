Oudejaarsgedachten

Openbaring 22:5

„En daar zal geen nacht zijn.”

Hoe vaak sprak Paulus ervan om ontbonden te worden en met Christus te zijn. De Heere spreekt door het Woord tot Zijn kinderen: „Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken, met goedertierenheid.” „Bergen zullen wijken, en heuvelen wankelen, maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen in eeuwigheid. Ik heb gezworen, dat Ik op u niet meer toornen of schelden zal.”

Soms zinken zij weg in bewondering over deze woorden in dit moeilijk leven, vergeleken met de toekomende heerlijkheid. Ja, u mag u wel verheugen met een vreugde die de wereldling niet kent, hoe gelukkig hij zich ook acht. Alles wat u hier door het geloof in uw opgeruimde ogenblikken aanschouwt, kan er niet bij in aanmerking komen. Geen wonder! U wandelt hier als in de nacht bij het licht des geloofs dat vaak zo verflauwt dat u nauwelijks kunt voortgaan. Wat zal het eens zijn als er geen nacht meer is, wanneer u volmaakt God zult kennen en Zijn deugden en Zijn werken in de natuur en in de genade zult bewonderen!

Ds. D. A. Detmar, predikant te Ede

(”Enige eenvoudige Godvruchtige oefeningen, tot opwekking, bemoediging en vertroosting”, 1828)