Ook anderen

2 Korinthe 12:9a

„En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg.”

Blijf met blijdschap en tevredenheid onder Jezus’ besturing en in Zijn leerschool. Wees niet kleinmoedig. Breng uw toestand van onwetendheid en verdorvenheid bij de Heere. Dan mag u in uw zwakheden roemen, opdat de kracht van Christus op u rust (2 Korinthe 12:9). U zult zien welk voordeel de oneindige wijsheid en liefde van Christus tot uw ziel zal brengen. Is dit niet een sterke beweegreden om er bij anderen op aan te dringen dat zij zich aan Jezus overgeven? Hij zal hen voorthelpen op de weg. Welke verontschuldiging kunnen zij nog hebben die de roeping van het Evangelie veronachtzamen? Die zeggen dat zij tot Christus niet willen komen omdat hun toestand niet goed is? Worden de gelovigen ook niet soms verleid door deze dwaling? Dan worden ze afgeschrikt van Christus, omdat ze zien op hun zwakheden. Het is opmerkelijk dat ook de discipelen vaak veel misvattingen bleken te hebben over het Koninkrijk van Christus. Laat dat ons dan nopen tot zelfonderzoek.

John Brown, predikant te Wamphray (”Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven”, 1667)