Deuteronomium 10:21

„Hij is uw Lof, en Hij is uw God.”

Wat is betamelijker dan dit, dat wij alles in het werk zouden stellen dat de Heere altijd moge zijn onze lof en psalm. Die ons tot heil is geweest en Die bij ons gedaan heeft deze grote en vreselijke dingen, die onze ogen gezien hebben (Psalm 118:14; Deuteronomium 10:21).

Deze zaak is van groot gewicht, want de Heere gaf door Mozes dit uitdrukkelijk bevel aan Zijn volk Israël: „Wanneer uw zoon u morgen zal vragen, zeggende: Wat zijn dat voor getuigenissen, en inzettingen, en rechten, die de Heere, onze God, ulieden geboden heeft? Zo zult gij tot uw zoon zeggen: Wij waren dienstknechten van Farao in Egypte; maar de Heere heeft ons door een sterke hand uit Egypte uitgevoerd. En de Heere gaf tekenen, en grote en kwade wonderen, in Egypte, aan Farao en aan zijn ganse huis, voor onze ogen. En Hij voerde ons van daar uit, opdat Hij ons inbracht, om ons het land te geven, dat Hij onze vaderen gezworen had. En de Heere gebood ons te doen al deze inzettingen, om te vrezen de Heere, onze God, ons voor altoos ten goede, om ons in het leven te behouden, gelijk het te dezen dage is (Deuteronomium 6:20-24).

Ook nog elders betoont de Heere, onze God, hoe Hem die zaak ernst was, en hoeveel Zijn volk daaraan gelegen was.

Abraham van de Velden, predikant te Middelburg (”Wonderen des Allerhoogsten”, 1669)