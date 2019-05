Onpeilbaar diep

Efeze 4:8

„Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen genomen, en heeft de mensen gaven gegeven.”

Op het hemelvaartsfeest is men gewoon te preken over het artikel: opgevaren ten hemel. Dit is een verheven artikel, en voor menselijke wijsheid zo geheel en al onbegrijpelijk, dat hoe meer men erover peinst en denkt, het des te meer schijnt niet waar te zijn. Want het menselijk verstand kan niet begrijpen dat een Mens Die vlees en bloed heeft, ten hemel is gevaren, Heere over al het geschapene is geworden en met God gelijk in macht is. Aangezien het verstand dit ternauwernood van God gelooft, laat staan dan van een Mens.

Daarom moeten wij in zaken van het geloof die het goddelijk Wezen, Zijn wil en onze zaligheid raken, ogen, oren en alle zinnen kunnen sluiten. En alleen horen en daarop acht slaan, wat en hoe de Schrift daarover spreekt. Wij moeten ons alleen beroepen op het Woord van God, en ons daarnaar richten, en het niet naar ons inzicht afmeten. Anders gaat het ons zeker zoals met iemand die met het blote oog in de blinkende zon kijkt: hoe meer en hoe langer hij er in ziet, des te groter is de schade die aan het gezicht veroorzaakt wordt. Hoe meer iemand dit artikel met zijn verstand en eigenwijsheid wil doorgronden, des te meer wordt hij er door verblind en in de war gebracht.

Maarten Luther, hoogleraar in Wittenberg (”Kerkpostillen III”, 1974)

Maarten Luther (1483-1546) was een Duitse theoloog en hervormer van de kerk. Hij speelde een belangrijke rol in de Reformatie en vertaalde de Bijbel in het Duits. Luther benadrukte dat God zondaren uit genade rechtvaardigt, door het geloof.