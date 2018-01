Onderscheiden wegen

Johannes 14:4

„Waar Ik heenga, weet gij en de weg weet gij.”

De bedoelingen van Gods genade met Zijn kinderen zijn verschillend van aard. Sommigen geeft Hij een groter, anderen een mindere mate van kennis van de verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen. En aan één en dezelfde persoon geeft Hij de ene tijd meer dan de andere tijd. Verschillend van aard zijn Zijn openbaringen en ook Zijn uitlatingen van genade en liefde. Kleine beginselen kunnen uiteindelijk tot veel genade opwassen.

Thomas en de andere discipelen hadden maar een weinig helder en onderscheiden besef van de weg der zaligheid door Jezus Christus. En nochtans, eer alles gedaan was, verkregen zij een grote mate van verstand in de verborgenheden van God, zodat van ons gezegd wordt dat we op het fundament der apostelen gebouwd zijn, waarvan Christus Jezus de uiterste Hoeksteen is (Efeze 2:20).

Dit diende om de „beste” matigheid te leren, om niet te oordelen over allen in vergelijking met zichzelf, of te menen dat Gods weg met hen een standaard of een regel moet zijn, waarnaar men over al de anderen moet oordelen, alsof Zijn wijze van handelen een en dezelve was met allen.

John Brown, predikant te Wamphray (”Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven”, 1667)