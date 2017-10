Efeze 1:7

„In Welke wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom van Zijn genade.”

De Vader heeft een andere en een nieuwe Adam van de hemel gezonden, omdat er in elk opzicht voor onze zonden aan de goddelijke gerechtigheid genoeg gedaan moest worden en niet één van de kinderen van de eerste Adam daartoe in staat was. Want zij allen tezamen waren verloren.

Hij was aan de dood niets verschuldigd. Hij heeft Zijn leven naar de wil van Zijn Vader vrijwillig opgeofferd voor de overtredingen die wij hadden begaan, en voor de vreugde die Hem was voorgesteld.

En toen de Vader verzoend was door Zijn bloed, heeft Hij degenen die Hij tot het leven had uitverkoren met Zijn Heilige Geest begiftigd. Zo verloste Hij hen uit de macht van de satan en het verderf van de zonde, door hen van de zonde te reinigen.

Zo hebben wij de verlossing, doordat het bloed van Christus voldoening aanbracht voor ons. Dat wil zeggen: de vergeving van de zonden door Christus. En dit hebben we dan door het geloof. Daardoor zijn wij zeker dat wij in alle opzichten naar het beeld van Christus herschapen zullen worden in de toekomst.

Martin Bucer, predikant te Straatsburg

(”De brief van Paulus aan Efeze”, 1527)