Nietig begin

Jesaja 11:1

„Want er zal een Rijsje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï, en een Scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen.”

Wij moeten te meer bevestigd worden wanneer wij een vergelijking maken tussen wat hier beschreven staat en wat in de profetie van Jesaja, in hoofdstuk 11, staat. Daar wordt gezegd dat God uit de afgehouwen tronk van Isaï een spruit zal verwekken, die oprijzen zal en de hoop des volks zal zijn en waar alle volken hun toevlucht zullen hebben. Nu wordt daar niet gesproken van David, maar is er sprake van een tronk van het huis van Isaï, die Davids vader was en hier Jesse wordt genoemd. Hij was helemaal niet een man van hoge staat of in grote eer. Hij was een dorpeling, een boer en een herder. Hij verzorgt zijn vee, hij ziet toe op de kinderen van zijn huis, zij werken voor hun kost. En toch is in dat huis de kroon gegeven. En dat niet aan de grootste, noch aan de oudste, maar aan de kleinste van de zeven, die zelfs van kleine gestalte was en die nooit gedacht had dat er enige uitnemendheid in hem was. Hij betekende niets in de schatting van zijn broeders. Wanneer men dan ook denkt aan het huis van Isaï, welnu, het is het huis van een boer. Toch zegt Jesaja dat Jezus Christus daaruit voortkomen zal. Verder: dat dit huis gelijk zal zijn aan een tronk, een afgekapte boom, die van buiten zonder enig aanzien is.

Johannes Calvijn, reformator te Genève (Pastorale brieven, 1964)