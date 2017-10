Niet meer sterven

Efeze 1:7

„In Welke wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom van Zijn genade.”

Door de weldaad van Christus’ dood geschiedt het, wanneer we geloven, dat we niet alleen maar het kwade verdragen wanneer wij door tegenspoeden worden aangevochten, maar ook dat wij worden voorbereid tot de toekomstige heerlijkheid. Het is immers niet zo dat wij niet zozeer sterven wanneer wij het tegenwoordige leven moeten verlaten, als wel veelmeer dat wij van de dood overgaan in het leven. Want indien we willen erkennen waarop het aankomt, dan zullen we belijden dat Christus voor ons is gestorven, opdat we eenvoudig niet meer zouden sterven, maar zoals Hijzelf getuigt (Johannes 5:24 en verder), zouden overgaan van de dood in het leven. Hij bezat immers het waarachtige leven. Maar bereid als Hij was om in alles de wil van de Vader te volgen, heeft Hij vrijwillig terwille van ons dit leven met de dood verwisseld. Wij echter zijn tot de dood geboren niet alleen zonder enig leven, maar ook zonder liefde tot God. Wanneer echter de Vader ons tot Zijn Zoon voert, nemen we terstond een zaaiplaats voor het eeuwige leven in ons op, de Geest van Gods kinderen. Door Hem worden wij ervan verzekerd dat wij door Hem zullen worden opgewekt tot het onsterfelijke leven op de jongste dag. Daarom, wanneer het schijnt dat wij sterven naar het lichaam, dan sterven wijzelf aan de zonde en de dood, zoals uit een vergankelijk zaad een onvergankelijk herrijst.

Martin Bucer, predikant te Straatsburg

(”De brief van Paulus aan Efeze”, 1527)