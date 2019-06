Niet ledig

Efeze 4:8

„Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangengenomen, en heeft de mensen gaven gegeven.”

Wat doet Jezus nadat Hij opgevaren is? Welk ambt heeft Hij? Zit Hij daarboven op een gouden stoel, en laat Hij de engelen voor Zich spelen en Hem het hof maken? Zit Hij ledig? Nee, luister wat de profeet en Paulus verder zeggen: Hij is niet alleen opgevaren, maar Hij heeft ook de gevangenis gevangengenomen en heeft de mensen gaven gegeven. Daar hoort u het, welk ambt Hij heeft. Hij volbrengt tweeërlei ding: de gevangenis heeft Hij gevangengenomen en Hij laat ook niet af deze voortdurend gevangen te houden. Dit is het ene. Het andere is: Hij heeft de mensen gaven gegeven, en geeft deze nog voortdurend, tot aan het einde van de wereld, en deelt deze uit onder Zijn christenen. Nu is het echter zeer liefelijk en troostrijk als hij zegt: Hij heeft de gevangenis gevangengenomen. De Schrift gebruikt op andere plaatsen dikwijls zulke spreekwijzen, zoals in Galaten 2:19: ik ben door de wet aan de wet gestorven. Romeinen 2:2,3: De wet van de geest, die levend maakt in Christus Jezus, heeft mij vrij gemaakt van de wet van de zonden en van de dood. God zond Zijn Zoon in de gestalte van het zondige vlees, en veroordeelde de zonde in het vlees door zonde. En 2 Korinthe 5:21: God heeft Hem, Die van geen zonde wist, voor ons tot zonde gemaakt.

Maarten Luther, hoogleraar in Wittenberg (”Kerkpostillen III”, 1974)