Nederige eenheid

Psalm 85:11

„De goedertierenheid en waarheid zullen elkaar ontmoeten; de gerechtigheid en vrede zullen elkaar kussen.” Geef dat wij Uw heilig Woord wel verstaan en aandachtig handelen mogen. Maak, o God, dat wij niemand door de Schrifturen bedriegen, noch daarin dwalen mogen. Geef dat wij in de Schrift de waarheid zoeken en vinden mogen en die gevonden hebbend, met standvastig geloof verdedigen. Heilig ons in Uw waarheid: geef dat wij uit één mond U grootmaken. Laat niet toe dat onder ons scheuringen zijn, maar dat wij volmaakt in één en dezelfde zin en gevoelen zijn mogen. Laat ons niet staan naar ijdele roem, elkaar tergende, elkaar benijdende, maar zorgvuldig de enigheid des geestes door de band des vredes bewaren. Maak, dat wij altijd bedenken, dat een strijd die ons met God verenigt, veel beter is dan vrede die ons van God scheidt. Dat waarheid en vrede twee vriendinnen en tweelingzusters zijn, zodat de vrede tot ons niet zal komen indien wij de waarheid, haar zuster, niet liefhebben. Verleen ons, dat wij, de verkeerde aandoeningen afgelegd hebbend, de voorgestelde zaken niet door scherpe spitsvondigheden, maar door bondigheid der zaken zelf overwegen, en de bittere lasteringen met de stroom der waarachtige redenen afwassen.

Balthasar Lydius, predikant te Dordrecht

(”Openingsgebed Nationale Synode”, 1618)