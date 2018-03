Hebreeën 12:1b

„Laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is.”

Wat moeten wij doen om van die lasten ontheven te worden? De wereld is als een vuile weg, een natte, pas omgeploegde grond, waar ponden gewichten aan elke hiel van de reiziger hangen. Wanneer hij de modder afschudt komt er dadelijk weer modder aan, zodat hij bijna niet kan vooruitkomen. Nu, zo zijn de genegenheden de voeten der ziel. Geef acht op uw voeten en kom af van dat lage natte land. Gebruik de wereld alsof u hem niet gebruikt. Er is een droge weg naar de hemel. Begeef u dan niet op de modderige weg. Ga de weg die Christus en de heiligen vóór u gegaan zijn, die zo goed als nooit hun voeten hebben natgemaakt. Jezus liep nooit met nat schoeisel in de wereld. Hij behartigde Zijn boodschap zo goed en had zo veel op met Zijn huis dat de wereld nooit plaats in Zijn hart kreeg. Het is geen wonder als wij zien dat zij die deze schone, droge verhoogde weg niet willen houden, in de modderige wereld blijven steken en nooit thuiskomen.

Samuel Rutherford, hoogleraar te St. Andrews (”De leer en de eer van Christus”, 1640)