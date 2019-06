Efeze 4:10

„Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat Hij alle dingen vervullen zou.”

Zo ook heeft Jezus de dood over Zich laten heersen, omdat de gehele wereld omwille van de zonden de dood schuldig was, zodat deze Hem evenals alle andere mensen verslonden heeft. Want de dood, zegt Paulus, is door de zonde in de wereld gekomen.

Zo is Hij gestorven, begraven, is ook onder de duivel neergedaald ter helle, zo diep als geen mens neergedaald is. Omdat het echter onmogelijk was dat Zijn ziel, zoals Petrus zegt, in het graf zou blijven of Zijn vlees de verderfenis zien zou, moest Hij uit deze diepte en deze dood weer in de hoogte varen, dat is ter rechterhand van God. Dieper kon Hij niet neerdalen, hoger niet opvaren. Want niets is dieper dan de hel, niets hoger dan de rechterhand van God. Dit heeft Hij beide beproefd en ervaren.

Dit zullen ook wij moeten leren en ondervinden. Maar wij hebben het grote voordeel dat Hij, de Doorbreker, voor ons opgevaren is; voor ons baan gebroken en de weg geëffend heeft. Zodat wij, indien we in Hem geloven, Hem vrolijk achterna kunnen opvaren.

Maarten Luther, hoogleraar in Wittenberg

(”Kerkpostillen III”, 1974)