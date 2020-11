Johannes 3:16a

„Alzo lief heeft God de wereld gehad (...).”

Schrijf dit in uw hart. Omdat u gehoord hebt hoe God is en dat Hij Zijn Geschenk uit louter liefde geeft.

Hoor en leer dan ook wat de wereld is, namelijk een grote menigte lieden die aan niets geloven, God in Zijn Woord tot een leugenaar maken, de Naam van God lasteren, alsmede Zijn Woord smaden. Verder dat het lieden zijn die de ouders ongehoorzaam zijn, moordenaars, echtbrekers, verraders, dieven en rakkers, enzovoort. Zoals wij dat dagelijks zien en ondervinden, dat de wereld vol ontrouw en godslastering is.

Aan deze lieve bruid, aan deze lieftallige dochter, dat is aan de grootste vijandin van God, schenkt God uit louter liefde Zijn Zoon. De gave is van zo’n grote waarde, dat de Heere onze God Zich er niet aan stoort dat wij zulke boze boeven zijn. Integendeel, Hij ruimt met één stoot uit de weg alle verkeerdheid, waardoor Zijn Naam gesmaad wordt en waardoor men leeft in allerlei ongehoorzaamheid tegen God.

Want omdat de Gever zo groot en het Geschenk zo edel is, had de ondeugd der wereld Hem eigenlijk moeten weerhouden. Maar God overwint Zichzelf. Hij schuift alle zonden van de eerste en tweede tafel van de wet op de achtergrond. Hij wil er niet van weten. Juist om deze zonde en deze jammer en ellende, waaronder wij arme zondaren gebukt gaan, moesten we eigenlijk eeuwig verloren gaan, als God ons niet te hulp kwam.

Maarten Luther, hoogleraar in Wittenberg (”Gods liefde in Christus”, preek uit 1538)