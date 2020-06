Psalm 137:3

„Als aldaar die ons gevangen hielden, de woorden eens lieds van ons begeerden, en zij die ons overhoop geworpen hadden, vreugd, zeggende: Zingt ons een van de liederen Sions.”

Wat is het lied van Sion of wat bedoelen de vijanden van de Joden met hun vraag aan Israël? Sion is de stad die God verkiest tot heil van allen die behoren tot de kudde van Abraham en het geslacht van David. In dat land is aanschouwd dat Abraham Gods vriend was en David de man naar Gods hart. Daarom geeft God er getuigenis van. Want Hij getuigt dat Hij Zichzelf wilde verheugen over Abraham en David en ook een welbehagen in hen gehad heeft. Ook verklaart Hij dat Zijn woning in Sion is en dat Hij het begeerd heeft tot Zijn woonplaats (Psalm 132:13). Hierover wordt ook gesproken in Psalm 76: „En in Salem is Zijn hut, en Zijn woning in Sion.” In Psalm 84 wordt gezegd: „Zij gaan van kracht tot kracht; een ieder van hen zal verschijnen voor God in Sion.” Gods handelingen met Zijn volk in de bedeling waarin Hij Zich aan hen toont en openbaart, vormden de aanleiding tot het lied van Sion. Overal waar vermeld wordt dat Israël de liederen van Sion zingt, wordt gewoonlijk ook vermeld dat de aanleiding van hun lied ligt in de een of andere overwinning die ze behaald hebben. Een overwinning op vijanden in natuurlijk opzicht, óf op inwendige wellustige boosheden in hun hart. Hierin hebben ze Gods liefde op enige wijze meer dan gewoonlijk ervaren.

Thomas Watson, predikant te Londen (1620-1689)

(Uitleg van Psalm 137:3-6)