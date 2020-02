Lichtend licht

Openbaring 3:15

„Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart of heet!”

Het verborgen leven van een christen en het dienen van God in de Geest bestaan door middel van inwendige onderhandelingen, die de ziel met God heeft. Want de Heere ziet toch voornamelijk het hart aan. Hij wil door de mens –in Geest en waarheid– gezocht, geloofd, bemind, gediend en geëerd worden. Behalve deze verborgen werken, bedrijft de mens ook uitwendige werken, die zich aan hem naar buiten vertonen en die geheel van de gesteldheid en bewegingen van zijn ziel afhangen. Uit deze werken moet een christen zijn inwendig geloof aan de wereld vertonen en zijn licht laten schijnen voor de mensen (Mattheüs 5:16).

Op deze inwendige en uitwendige werken van Laodicea doelt de Heere Jezus nu en wel voornamelijk op die van de leraars, engelen en opzieners. En vervolgens ook op die van de gemeente in het algemeen. Want Hij heeft hier het oog in het algemeen op de gehele kerk van Laodicea. Voor deze nu betuigt Hij, dat Hij hun werken weet: „Ik weet uw werken.” Dat de Heere Jezus alwetend is, daar Hij met de Vader en de Heilige Geest de ware God is, is bekend. Petrus sprak daarom tot Hem op de aarde: „Heere! Gij weet alle dingen” (Johannes 21:17). Bijzonder gaat Zijn oog over Zijn kerk en over alles wat daarin geschiedt; want daar is geen schepsel onzichtbaar voor Hem.

Theodorus van der Groe, predikant te Kralingen (”Veertien nagelaten biddagpredikaties”, 1840)