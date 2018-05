Letterlijk lezen

Jeremia 31:10b

„Hij Die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen, en hem bewaren als een herder zijn kudde.”

Er zijn er velen die de Schrift veelvuldig onderzoeken en zeker eens per jaar de Psalmen en de profeten doorlezen. Natuurlijk hecht u een bepaalde betekenis aan de woorden die ik u noemde. Welke betekenis is deze? Het is van groot belang dat het de juiste is. Houd u aan de letterlijke betekenis van de Bijbelwoorden en wacht u ervoor om ervan af te wijken, behalve in gevallen van absolute noodzaak. Houd u verre van dat systeem van allegoriseren, vergeestelijken en aanpassen, zoals destijds bij Origenes. Houd voor zeker dat, wanneer u de psalmen en de profeten leest, Israël Israël betekent, evenals Sion, Sion; en Jeruzalem, Jeruzalem. En ten slotte, welke invulling u geeft voor uw ziel wat betreft de woorden die God spreekt tot Zijn oude volk, verlies de eerste betekenis van de tekst nooit uit het oog.

J. C. Ryle, predikant te Stradbroke (”Profetie en gebed voor de bekering van Israël”, 1879)