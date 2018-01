Jesaja 42:7a

„Om te openen de blinde ogen.”

Laten we toezien dat wij onszelf met onze verdorvenheden niet goedkeuren. Laten wij onze verdorvenheden niet hardnekkig aan de hand houden, maar die openleggen voor de Heere en met Hem handelen in oprechtheid, ongeveinsdheid en eenvoudigheid. Wij zien dat onwetendheid, die oprecht beleden en voor Christus opengelegd is, de ziel op de rechte weg brengt om meer onderwijs te verkrijgen. Thomas was, nadat hij rechtuit zijn onwetendheid beleden had, op de goede weg om onderwijs te ontvangen. Want dit is Christus’ werk: de onwetenden te onderwijzen en de ogen der blinden te openen. Waarom zijn wij dan zo dwaas dat wij onze onwetendheid voor Hem verbergen en onze staat en toestand voor Hem bedekt houden? Waarom prijst ons dit Christus’ leerschool niet des te meer aan? Waarom gedragen wij ons niet als rechtgeaarde scholieren die begerig zijn om te leren? Maar wij mogen hier leren dat onze zondige aard, in Christus’ hand gesteld, een opmerkelijke uitkomst, en een profijtelijke uitslag zullen hebben, omdat Christus hierin de leiding neemt.

John Brown, predikant te Wamphray (”Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven”, 1667)