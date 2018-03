Hebreeën 12:1

„Laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt.”

Velen lopen helaas hopend op de hemel en krijgen ten slotte de hel. Maar hoor wat de Geest van God zegt: „Legt af alle last.” Wat is die last? De wereld, de liefde tot rijkdom, eer en begeerlijkheden. Hij spreekt tot ons als tot mensen die een vracht leem op hun rug hebben, of die overladen zijn met zware klompen aarde, grote pakken vodden en bundels van de eer der wereld. Ja erger nog: wij zijn omhangen met een menigte duivels van hoogmoed, begeerlijkheid en gierigheid. „Schudt ze van u af”, zegt Hij. „Weg ermee, werpt ze alle tegen de grond. Hoe moeilijk zullen de wijzen in het Koninkrijk der hemelen ingaan!” Sommigen zetten in het geheel geen voetstap op de weg naar de hemel. Want als ze te dicht bij de omheining komen, krijgen zij een doorn in hun voet die de voet zo doet opzwellen dat zij moeten gaan zitten en hem op hun knie leggen. Daar zitten zij, zonder ooit weer een verdere poging te doen, totdat de nacht komt en daar liggen zij. Een van hen zegt (Job 21:15): „Wat is de Almachtige, dat wij Hem zouden dienen?” Zij zeggen: „God is maar een arme Meester om Hem te volgen. Het zal lang duren voordat iemand die Hem volgt, rijk is.” Daarom moeten zij niets van Hem hebben.

Samuel Rutherford, hoogleraar te St. Andrews(”De leer en de eer van Christus”, 1640)

Samuel Rutherford (1600-1661) was een Schotse theoloog en een aanhanger van de zogeheten Tweede Reformatie, die in 1638 begon met de ondertekening van het National Covenant.