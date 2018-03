Kruisdragen

Hebreeën 12:2a

„Ziende op de overste Leidsman en Voleinder des geloofs Jezus, Die voor de vreugde die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht.”

Wanneer Christus alles heeft voleindigd, en de goederen die Hij zo duur heeft gekocht in Zijn handen krijgt, dan zingt Hij van blijdschap wegens uw verlossing. Wat kostte deze vreugde die Hem voorgesteld was? Zij deed Hem het kruis verdragen. Zijn Vader legde het kruis op Zijn rug en Hij droeg het 33 jaren. Nooit deed hij de minste poging om het van Zich af te schudden. O, welke kruisen! Nooit werd iemand behandeld zoals Hij. Toen de duivel en de mensen Job sloegen, zegende de Heere hem en ondersteunde hem. Maar op Jezus vielen allen tegelijk aan: God, de mensen, de duivelen, de wet, de rechtvaardigheid, de zonde en de vloek! U kunt mij niet zeggen welke vertroosting Christus had toen Hij uitriep: „Mijn God, Mijn God!” O, dat was zo’n pijnlijke slag voor Hem. Het vuur was toen heet. Maar toen Christus in deze duistere nacht in Zijn kerker was, was er een opening, waardoor Hij de dag kon zien. Hij had Zijn oog door het geloof gericht op de hoop der vreugde van de schone dag, die voor Hem was. Hij had toen een stormachtige, donkere dag. Alle wolken van donkerheid omringden Hem. Maar Hij zei bij zichzelf: Er zal een schone dag voor Mij aanbreken, wanneer dit slechte weer voorbij is.

Samuel Rutherford, hoogleraar te St. Andrews

(”De leer en de eer van Christus”, 1640)