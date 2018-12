Kersttoepassing

Lukas 1:38

„En Maria zei: Zie de dienstmaagd des Heeren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar.”

Neem de lofzang van Maria in uw mond. Moet u leven of sterven: wees gelovig, onderworpen en zeg: „Heere, hier is Uw knecht of dienstmaagd, mij geschiede naar Uw Woord.” De engel doet verslag aan zijn Heere hoe hij Maria op aarde aangetroffen heeft. Zo handelen de gedienstige geesten. Er is blijdschap in de hemel over een die zich bekeert, maar er is ook blijdschap over verdere godvruchtige gedragingen. De engel moet geboodschapt hebben: „Mijn Heere, zo ligt het, die maagd is gewillig gelovig, ze schikt zich en is gehoorzaam.” Zo brengen ze verslag uit in de hemel van wat zij op aarde waarnemen: „Die is trouw, die godsdienstig.” Zo vinden wij het in de kerk; daar wordt door de engelen bekend gemaakt de veelvuldige wijsheid Gods. De een reageert met: „Mij geschiede naar Uw Woord”; de ander met: „Leid mij naar Uw raad.” Er zijn er die met familie bidden: „Leid ons naar Uw raad en als wij gediend zullen hebben, neem ons eens op in Uw heerlijkheid.” Er zijn velen die dat niet beleven, maar er zijn er evenwel die het kussen en omhelzen. Maakt ú dan ook gebruik van dit Woord. Ik hoop dat de Heere dit gesprokene aan ons zegenen zal tot Zijn eer om Zijns Zoons wil. Amen.

Bernardus Smijtegelt, predikant te Middelburg.

(”Zestal leerredenen”, 1730)