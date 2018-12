Kerk en staat

Jesaja 52:7

„Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van degene, die het goede boodschapt, die de vrede doet horen, degene die tot Sion zeg: Uw God is Koning.”

Wees bij de kinderen van Uw rechterhand door wie U onze wijnberg hebt beschermd en wonderlijk in het midden van de regens en stormen hebt bewaard. U hebt de breuken van Uw beschutting op veel plaatsen toegestopt. Wees vooral bij de hoogmogende heren Staten van deze Verenigde Provinciën, met de Geest van raad en van sterkte. Wees bij de doorluchtige en dappere held, de prins van Oranje, en ook bij de doorluchtige edele heren gecommitteerden der hoogmogende heren Staten-Generaal; bij de achtbare en wijze raad van deze gezegende stad Dordrecht. Wees ook bij de uitheemse koningen, prinsen en magistraten; met name bij diegenen, die hun voortreffelijke theologen tot onze bijstand hierheen hebben gezonden. Wees ook met de bijstand van Uw Heilige Geest bij ons die in Uw Naam zijn vergaderd. Wil onze beraadslagingen zegenen met een heilzame instorting van Uw heilzame genade opdat de waarheid van Uw hemelrijk en de rust in onze kerken weer groeit en bloeit, tot eer van Uw Naam en opbouw van Uw heiligen.

Johannes Polyander, hoogleraar in Leiden

(”Preek over Jesaja 52:7”, 1618)