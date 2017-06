Handelingen 19:2a

„Hebt gij de Heilige Geest ontvangen, als gij geloofd hebt?”

Het is vast en zeker dat wij de Heilige Geest moeten ontvangen voor wij ware leden van het mystieke lichaam van Christus genoemd kunnen worden. Ik noem enkele Schriftuurlijke kenmerken aan de hand waarvan wij gemakkelijk kunnen oordelen of wij de Heilige Geest ontvangen hebben.

Een kenmerk is: het hebben ontvangen van de Geest der gebeden en der smekingen. Want Die gaat altijd samen met de Geest der genade. Zodra Paulus tot bekering kwam, zei Jezus Christus van hem: „Zie, hij bidt” (Handelingen 9:11). Dit werd aangevoerd om Ananias ervan te overtuigen dat hij bekeerd was. Van Gods uitverkorenen wordt gezegd dat zij dag en nacht tot Hem roepen.

Een groot werk van de Geest is ons te overtuigen van zonde en ons aan te zetten tot het zoeken van vergeving en vernieuwende genade door de algenoegzame verdiensten van een gekruisigde Verlosser. Daarom zal hij, die de krachten van de toekomende wereld heeft gevoeld, die is opgewekt uit de geestelijke dood, wel altijd moeten uitroepen: „Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?” (Handelingen 9:6). Of zoals de vrijmoedige, blinde Bartimeüs: „Jezus, Gij Zone Davids, ontferm U mijner!” (Markus 10:47).

George Whitefield, predikant te Newburyport

(”Keur van leerredenen”, 1770)