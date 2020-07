Juiste spiegel

Romeinen 3:20b

„Want door de wet is de kennis der zonde.”

Uw zonden dient u te zien in het licht van de koninklijke wet, als in een rechte spiegel. Dat wil zeggen: een spiegel die de zonden zal laten zien zoals ze zijn. Wend de blik niet af totdat u ze op deze wijze gezien hebt. Door zo’n heilige blik erop ziet u een algehele onvolmaaktheid in uzelf om daarvoor voldoening te geven. Nodig is dat u bij dat gezicht de absolute noodzakelijkheid van Christus gaat opmerken om u te hulp te komen. Ga dan vervolgens zo spoedig mogelijk tot Hem Die u alleen kan helpen, en sta niet langer stil bij uw zonden. Ga daarom tot de troon der genade, waar een overvloedige verlossing te verkrijgen is. Hier is vergeving in overvloed te vinden om de schuld weg te nemen die de zonden over uw ziel hebben gebracht. Hier is kracht genoeg om u meer dan overwinnaar over uw verdorvenheid te doen zijn. Kortom, elke ziel zou moeten zeggen: „Het is waar, Heere, mijn zonden zijn veel en groot, want ik heb U, de Fontein van zegeningen, verlaten. Maar zal ik op deze wijze voortgaan en nog verder van U afwijken en volharden in het kwaad? Dat moge God verhoeden!”

Ik zeg dit alles tot verslagen christenen. Maar tot de goddelozen: „U hebt uw loon reeds. U zult door uw verharding in het eeuwig verderf, de hel, verloren zijn.”

Thomas Hooker, predikant te Hartfort (Amerika)

(”De arme twijfelende christen genaderd tot Christus”, 1660)