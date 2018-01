Lukas 2:10b

„Die al den volke wezen zal.”

Alles wat uw ziel verkwikt en verheugt, komt alleen voort uit die zalige bron van Jezus’ geboorte waarmee Zijn lijden, dood en opstanding in het allernauwste verband staan. Het laatste kon niet zonder het eerste plaatshebben. Juicht vooral over de geboorte van Gods Zoon, want wegens Gods eeuwige liefde is Hij voor u geboren en kwam Hij voor u in het vlees. Daarom werd Hij arm, terwijl Hij rijk was.

Uit die geboorte zal voor u nog een veel hogere zaligheid voortvloeien. Uw geboren Jezus ging uit de kribbe, als een Man van smarten naar het kruis. Van dat kruis stapte Hij ook als Overwinnaar op de troon. Dezelfde Borg en Verlosser Die als een arm omwonden Wicht voor u in de kribbe neerlag, leeft nu voor u op de troon. Hij leeft daar met dezelfde mensheid die Hij voor u aannam, als uw vlees en bloed. Daar heeft Hij u reeds een plaats bereid. Daar zult u Hem zien in heerlijkheid. Daar zult u Hem danken dat Hij de mensheid aannam en in zulke nederige omstandigheden voor u werd geboren.

Ds. D. A. Detmar, predikant te Ede

(”Enige eenvoudige Godvruchtige oefeningen, tot opwekking, bemoediging en vertroosting”, 1828)