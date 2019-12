Jezus’ geslacht

Mattheüs 1:1-16 en Lukas 3:23-38

„Het boek van het geslacht van Jezus Christus, de Zoon van David, de zoon van Abraham...”

Hoewel er enkele moeilijkheden zijn op te lossen in de geschiedenis van de afkomst van onze Heere Jezus Christus, moeten wij ons maar bij de hoofdzaak houden. De rest zal terloops aan de orde komen. Letten wij er dan op waarom de Heilige Geest de geslachtslijst van de Zoon Gods vooraan geplaatst heeft: opdat wij zouden verstaan dat Hij waarlijk onze broeder is, aangezien Hij Zich met ons vlees en onze natuur bekleed heeft. Want wanneer dat zo niet was, welke toegang zouden wij tot Hem hebben? Als wij alleen van de goddelijke natuur afwisten, zouden wij daardoor zeker te zeer op een afstand gehouden worden. Wij zouden toch te verschrikt en te beschaamd zijn om tot onze Heere Jezus Christus te komen, tenzij Hij met een veel nauwere band dan die van Zijn Godheid met ons verbonden was. Daarom wordt ook nadrukkelijk gezegd dat Hij om inderdaad Middelaar te kunnen zijn niet alleen onze natuur heeft aangenomen, maar ook al onze zwakheden, om zo medelijden met ons te kunnen hebben en ons daarin te hulp te komen. Wij mogen wel letten op deze uitspraak van de apostel, want zonder deze zouden wij (zoals ik al gezegd heb) geen grond hebben om op onze Heere Jezus Christus te hopen, Hem te zoeken en volkomen onze toevlucht bij Hem te hebben.

Johannes Calvijn, reformator te Genève

(”Het gepredikte Woord”, 1978)

Johannes Calvijn, op 10 juli 1509 geboren als Jehan Cauvin, werd rond 1533 gewonnen voor de Reformatie. Drie jaar later verscheen de eerste editie van zijn hoofdwerk, de ”Institutie”. De Geneefse reformator overleed op 27 mei 1564.