Jezus’ afkomst

Lukas 3:23-38

„En Hij, Jezus, begon omtrent dertig jaren oud te worden, zijnde (alzo men meende) de Zoon van Jozef, den zoon van Heli...”

Wanneer wij Jezus’ komst in de wereld zien (zoals Hij hier in dit geslachtsregister wordt verhaald), verstaan wij dan dat Gods Zoon Zich vernietigd heeft, niet slechts voor zover Hij Zich vernederd heeft om onze Broeder te zijn, maar ook dat Hij als getekend wilde zijn met smaad en schande, zowel in Zijn geslacht als in Zijn persoon. In Zijn persoon vanwege de armoede, die wij wel hebben op te merken. Want er is geen twijfel aan of Mattheüs en Lukas zijn ertoe gedreven aan te tonen dat Jozef en de maagd Maria, hoewel bij de wereld gering geacht en van een verachte staat, die nergens naar leek, toch bleven behoren tot het koninklijk geslacht, waaraan de Verlosser beloofd was. Als men er alleen op gezien had hoedanig Jozef was en de maagd Maria, zou men zeker geoordeeld hebben dat Hij, Die geboren is uit de maagd, niet de beloofde Verlosser kon zijn. En waarom? Men zag daar slechts verachting, armoede en allerlei dingen om een afkeer van te krijgen, zodat Jezus Christus nooit was aanvaard als niet de Heilige Geest erin voorzien had. Zo zien wij dan dat daartoe op deze plaats de geslachtsrol wordt aangegeven, opdat wij zouden weten dat Hij, hoewel uit zo arme ouders geboren, toch niet ophoudt af te stammen uit het koninklijk geslacht.

Johannes Calvijn, reformator te Genève (”Pastorale brieven”, 1964)