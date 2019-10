Hervormingsdag: Sola gratia

Psalm 117:2

„Want Zijn goedertierenheid is geweldig over ons, en de waarheid des Heeren is in der eeuwigheid! Halleluja.”

Er wordt gesproken over Zijn goedertierenheid, dat wil zeggen niet over onze werken, onze heiligheid en wijsheid, maar over Zijn genade en barmhartigheid. Wat is eigenlijk Gods genade? Het is dit, dat Hij louter uit barmhartigheid en om Christus wil, Die immers onze ware bisschop en Middelaar is, Zijn toorn geheel doet bedaren en ons al onze zonden vergeeft, van afgoderij en dwaling tot waarheid voert, door geloof en Heilige Geest ons hart reinigt, verlicht, heiligt en rechtvaardig maakt en ons tot Zijn kinderen en erfgenamen kiest, ons met Zijn gaven siert en tooit, ons van het geweld van de duivel bevrijdt en ons beschermt, terwijl Hij ons niet alleen het eeuwige leven en de zaligheid schenkt, maar ook nog dit tijdelijk leven geeft en in stand houdt en in al onze behoeften voorziet door de dienst en de medewerking van alle schepselen van hemel en aarde. Het is uitgesloten dat zelfs het gehele mensdom van al die dingen ook maar het geringste zou kunnen verdienen, laat staan alles bij elkaar of een groot deel ervan. Veeleer verdient de wereld door haar afgoderij, haar ondank en verachting, door haar velerlei zonden, eigenlijk onophoudelijk niets dan toorn, dood en hel. Dat is zeker waar en daaruit volgt dan dat onze werken, onze wijsheid en heiligheid voor God niets zijn. „Want is het Gods goedertierenheid, dan is het niet onze verdienste” (Romeinen 11:6).

Maarten Luther, hoogleraar in Wittenberg (”Uitleg Psalm 117”, 1518)