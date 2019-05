Hemelvaartsvervulling

Efeze 4:8

„Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen genomen, en heeft de mensen gaven gegeven.”

Wie nu het nut en de kracht van dit artikel van de hemelvaart van Christus wil leren kennen, moet nauwkeurig acht slaan op deze uitspraken van de Heilige Schrift, waarin dit artikel begrepen is; waar de Heilige Geest reeds lang tevoren in Psalm 68 met heldere en duidelijke woorden gesproken heeft: „Gij zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd; Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen.”

De dierbare aartsvaders en profeten hebben hierover zo met verzekerdheid gesproken, dat het geen twijfel lijdt dat zij ze geloofd hebben, zij het dan ook dat deze artikelen pas lange tijd naderhand vervuld en tot werkelijkheid geworden zijn.

Daarentegen, hoe gedragen wij, die weten en dagelijks in ons geloof belijden dat alles geschied en volbracht is, en bovendien de Schriften van de profeten, evangelisten en apostelen dagelijks horen uitleggen, ons ten opzichte van deze dingen? Wij doen alsof wij ze voor leugens houden of luisteren er niet met meer belangstelling naar dan naar deze of gene geschiedenis of verhaal. Zo gaat het bij ons het ene oor in en het andere weer uit.

De apostelen en gelovigen hebben in het begin van de christenheid met grote ijver en nauwgezetheid de spreuken van de heilige profeten aangaande de artikelen van het geloof scherp in het oog gevat, ze op de voorgrond geplaatst en er een duidelijke verklaring van gegeven.

Maarten Luther, hoogleraar in Wittenberg (”Kerkpostillen III”, 1974)