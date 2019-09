Heerlijke vervulling

Genesis 9:27

„God breide Jafeth uit, en hij wone in Sems tenten; en Kanaän zij hem een knecht.”

Jesaja 40:5 zegt dat de heerlijkheid des Heeren zal geopenbaard worden. Dan namelijk, als „alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heeren gesproken heeft”, te weten in het vlees. Insgelijks wordt in Haggaï 2 gesproken van Christus’ komst en van de menswording met de woorden: „De Wens van alle heidenen” zal komen (vers 8), en erbij wordt gevoegd: „Ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen.” En: „De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden dan van het eerste” (vers 10a). Daarom zongen de heilige engelen, die God dankten voor de weldaad van de zending van Zijn Zoon, toen Hij geboren werd te Bethlehem, de stad Davids, in de eerste plaats: „Ere zij God in de hoogste hemelen” (Lukas 2:14). Want doordat nu Jezus geboren was, in Wie alle beloften Gods ja en amen zijn en al de schaduwen hun vervulling en einde hebben, zo is God nu verheven en Hem is de ere, omdat Hij in de hoogte woont (Jesaja 33:5) en niet meer in de schaduwachtige Levitische tempel en tabernakel met handen gemaakt. Evenwel is Hij niet ver van eenieder van ons (Handelingen 17:27).

Fridericus Ragstat à Weille, predikant te Spijk (”Noachs profetie”, 1685)