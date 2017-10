Heerlijke beloften

2 Korinthe 1:20

„Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons.”

Op de geboden in het goddelijk Woord volgen Gods beloften, die de heerlijkheid van God aankondigen en die zeggen: Wilt u de wet vervullen, wilt u komen tot het „niet begeren”, zoals de wet eist? Zie hier: geloof dan in Christus, in Wie u genade, gerechtigheid, vrede, vrijheid en alle dingen worden toegezegd. Indien u gelooft, zo zult u die hebben. Indien u niet gelooft, zo zult u die missen. Want hetgeen voor u onmogelijk is, al deed u alle werken van de wet die vele zijn en nochtans onnut – dat zult u langs de gemakkelijkste en kortste weg vervullen door het geloof. Want God de Vader heeft alle dingen in het geloof gelegd, opdat wie dit zal hebben, alles zal hebben, terwijl wie het niet zal hebben, niets zal hebben. Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten om zich over hen allen te ontfermen (Rom. 11:32).

Zo geven de beloften van God datgene wat de geboden eisen en zij vervullen wat de wet beveelt, opdat het alles moge zijn van God alléén, zowel de geboden alsook de volle vervulling ervan. Hijzelf alléén gebiedt. Hij ook alléén vervult. Daarom behoren de beloften van God tot het Nieuwe Testament. Ja zelfs, zij zíjn het Nieuwe Testament. Deze beloften van God zijn heilige woorden en ware, rechtvaardige, vrije woorden die Hij Zelf vervuld heeft.

Maarten Luther, hoogleraar in Wittenberg

(”De vrijheid van een christen”, 1520)