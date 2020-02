Grote kracht

1 Johannes 1:7b

„En het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.”

De wet van God veroordeelt zonde, „want de bezoldiging der zonde is de dood” (Romeinen 6:23). Alle mensen worden door hun zonde blootgesteld aan de toorn van God. Dit verwekt heel wat onrust in de harten van sommige mensen. Ze zouden graag in de gelegenheid gesteld worden om van de schuld van de zonden bevrijd te worden. Zij hebben allerlei manieren geprobeerd. Dat is niet gelukt: gebeden en tranen zijn niet voldoende.

Maar deze leer geeft ons een verklaring van wat afdoende is. Het bloed van Christus bezit kracht om dat te doen. Sommige dingen hebben de neiging op de ene manier en sommige op een andere manier te werken, maar zij zijn niet altijd zo krachtig. Toch is er in het bloed van Christus kracht genoeg om alle zonden weg te nemen. Andere zaken zijn geen losgeld voor de ziel, maar zij die deel hebben aan het bloed van Christus, zijn verlost van de schuld der zonde. Het is om het even of een mens veel of weinig zonden heeft, of meer of minder gruwelijk; het bloed van Christus zal hem reinigen. Eten en drinken hebben de kracht de mensen te voeden, kleding is in staat hen te verwarmen, medicijnen kunnen kracht hebben hen te genezen; maar Christus’ bloed om hen te reinigen van hun zonden.

Salomon Stoddard, predikant te Boston (”Showing the Virtue of Christ’s blood”, 1717)