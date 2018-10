Johannes 17:3

„En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die Gij gezonden hebt.”

In deze woorden drukt Jezus uit wat het eeuwige leven is. Want omdat Hij gezegd heeft dat Hij de macht heeft het eeuwige leven te geven, zou iemand kunnen vragen: Waarin bestaat nu het eeuwige leven? Of hoe geschiedt het dat wij het ontvangen? Daarop wil Hij antwoorden en Hij spreekt: Zo geschiedt het, en daardoor of op deze wijze zullen ze het ontvangen, namelijk wanneer ze U kennen, de alleen ware God en Die U gezonden hebt, Jezus Christus.

Deze tekst hebben de vaderen nu met grote kracht aangevoerd tegen de ketterij van de arianen, die de godheid van de Heere Jezus Christus loochenden. Het is een schone en machtige tekst. Ieder christen moet zich beijveren dat hij het evangelie van Johannes goed verstaat en vat en zich toerust met zulke teksten met het oog op toekomende ketterij. (...)

Want dat is ons hoogste en allerbeste artikel, ja de grondslag en rotssteen waarop alle andere artikelen van het geloof moeten rusten. Daarom laat de duivel het niet met rust, maar gebruikt hij al zijn kunst om het om te werpen en te ondermijnen.

Maarten Luther, hoogleraar in Wittenberg (”Het Hogepriesterlijk gebed”, 1530)

Met het optreden van de Duitse theoloog Maarten Luther (1483-1546) begon in 1517 de Reformatie. De kerkhervormer was onder meer hoogleraar in Wittenberg. Hij vertaalde de Bijbel in het Duits. s